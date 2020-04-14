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Mardin'de 13 yaşındaki kız doğum günü pastası için 112'yi aradı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Kübra Nur Dağ, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanınca 112'yi arayarak doğum günü pastası istedi.

14.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:44
Mardin'de 13 yaşındaki kız doğum günü pastası için 112'yi aradı
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Kübra Nur Dağ, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması kısıtlanınca 112'yi arayarak doğum günü pastası istedi. Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubu, bir pasta alıp Kübra Nur'un doğum gününü kutlamaya gitti.

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Kübra Nur Dağ, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca doğum günü pastasını 112'den istedi. Kızıltepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, bunun üzerine hazırladıkları pastayı Kübra Nur'un evine götürdü. Ekipleri kapıda gören Kübra büyük sevinç yaşadı. Sevinci gözlerinden okunan Kübra Nur, ekiplere teşekkür ederek, "Ben 13 yaşıma girdim. Her sene öğretmenlerim kutluyordu. Bu sene korona yüzünden sokağa çıkma yasağı olduğu için çıkamadım. Bunun için 112'yi arayıp onlardan pasta istedim. Onlar da beni kırmayıp pastayı alıp getirdiler. Çok mutlu oldum" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızıltepe, Mardin, Güncel
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