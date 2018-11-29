Mardin'de 131 Kişi Yakalandı

Mardin
'de 21-28 Kasım tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 131 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü
, il merkezi ve ilçelerinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik "Suç ve Suçlularla Mücadele" kapsamında 21 ile 28 Kasım tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 131 kişi yakalandı. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MARDİN
Emniyet Müdürlüğü,Mardin
29 Kasım 2018 Perşembe 14:32