Mardin'de 14 Bin Öğrenci Sinema ile Buluştu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:14



15 Kasım 2018 Perşembe 15:14

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Çocuklar Sinema ile Buluşuyor Projesi" kapsamında, 14 bin çocuk sinema ile tanıştı.Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülen proje ile kent genelinde, daha önce sinema salonunda film izleme imkanı bulamayan 14 bin 118 öğrenciye ulaşıldı.Sağlanan ulaşım imkanı ile sinema filmi izleyen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, 14 bin öğrenciyi sinema ile buluşturduklarını belirtti.Güven ve huzurun sağlandığı kentte, özellikle öğrencilere yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade eden Yaman, "Bölgenin en büyük ve en modern gençlik merkezini açarak öğrencilerin büyük bir eksiğini tamamladık. Öğrencileri, gençlik merkezinin tüm imkanlarından ücretsiz bir şekilde faydalandırıyoruz. Bunun yanında tüm ilçelerimizde yine bilgi evleri ve gençlik merkezleri kurduk, kurmaya devam ediyoruz." dedi."Çocuklar Sinema ile Buluşuyor Projesi" kapsamında, özellikle kent genelindeki kırsal mahallelerde bulunan dezavantajlı öğrencileri sinemayla buluşturduklarını bildiren Yaman, öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde kent merkezindeki sinema salonlarına servis araçlarıyla götürüldüğünü aktardı.Yaman, belediyenin imkanlarını öğrenciler için kullandıklarını dile getirerek, "Bu şekilde 14 bin 118 öğrencimizi sinema ile buluşturduk. İlk defa salonlarda sinema izleyen öğrencilerimizin mutluluklarına ortak olduk. Kaynaklarımızı öğrencilerimizin mutluluğu için kullanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir şehirde çocuklar gülüyorsa o şehir huzurlu ve mutludur." değerlendirmesinde bulundu.