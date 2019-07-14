Mardin'de 15 Temmuz gazileri buluştu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki ihanet girişimi sırasında gazi olan Mustafa Atlı ve Metin Kaba, tedavisi evinde süren gazi Halin Algan ile buluştu.

Darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşle gazi olan Mustafa Atlı ve Metin Kaba, Ankara'da tanktan açılan ateş sonucu omuriliği parçalanan ve tedavisi hala süren gazi Halin Algan'ı, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile evinde ziyaret etti.

Gazi Algan, darbe girişimininde asker üniforması giymiş hainlerin vatandaşlara kurşun sıktığını gördükten sonra tankın üzerine çıktığını o esnada vurulduğunu ve 45 gün yoğun bakımda kaldığını söyledi.

"Hakkımı helal etmiyorum"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşle düğününe 10 gün kala omzundan yaralanan Mustafa Atlı ise evde uyurken camilerden yükselen sala sesiyle uyandığını, ardından darbecilere karşı koymak için sokağa çıktığını aktardı.

Yaklaşık 100 bin kişiyle ulaştıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde "vatan, millet, bayrak" diye haykırdıklarını dile getiren Atlı, şunları kaydetti:

"Bizi silahla taradılar, o andan sonra ben zaten gözümü hastanede açtım. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. Bir canımız değil, bin canımız da fedadır. Bir Halil gider bin Halil doğar, bir Mustafa gider bir Mustafa gelir, bir Metin gider bin Metin doğar. Ben onlara küfür etmedim, onlara saldırmadım, onlara taş atmadım ama onlar bizi taradılar. Adaletin ve yargının önünde bunların cezalarını almaları beni ilgilendirmiyor. Beni vuranları da tanımıyorum, ama hakkımı helal etmiyorum."

"İçimizdeki hainleri bulduk"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde üniforma giymiş hain askerlerce açılan ateş sonucu ayağından yaralanan Metin Kaba da vurulduktan sonra hastanede gözünü açtığını belirtti.

Kendisini vuranlara hakkını her iki dünyada da helal etmediğini dile getiren Kaba, "Allah devletimize zeval vermesin, bir daha o geceyi yaşatmasın. İçimizdeki hainleri bulduk, asker kılığına girmiş hainleri gördük." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ise "O geceTürk milleti devlet, vatan, bayrak söz konusu olduğunda neler yapabileceğini dünyaya ispat etti." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA