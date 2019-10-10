Haberler » Güncel » Mardin'de 17 hdp'liye 'barış pınarı' gözaltısı

Mardin'de 17 hdp'liye 'barış pınarı' gözaltısı

MARDİN'de, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

10.10.2019 13:59Mardin'de 17 hdp'liye 'barış pınarı' gözaltısı

MARDİN'de, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:51 Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:50 "Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor"
15:50 Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı
15:50 NTO'dan Barış Pınarı Harekatı'na Destek
15:50 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
15:50 Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu
15:45 Mut'ta "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi" başlatıldı
10.10.2019 15:51:42