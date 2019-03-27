Mardin'de 1834 Sandıkta 484 Bin 284 Seçmen Oy Kullanacak

Kaynak: AA

Mardin'de 31 Mart yerel seçimlerinde 484 bin 284 seçmen 1834 sandıkta oy kullanacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Mardinliler, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Mardin'de 484 bin 284 kayıtlı seçmen bulunuyor.2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Mardin'de seçmen sayısı 55 bin 369 arttı.Mardin'de kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 1775 sandık bulunurken, bu seçimlerde 1834 sandık kurulacak.En fazla seçmen Kızıltepe ilçesindeMardin'de en fazla seçmen ve sandık Kızıltepe ilçesinde bulunuyor. 144 bin 543 kayıtlı seçmenin bulunduğu Kızıltepe ilçesinde 526 sandık olacak.32 sandık ve 8 bin 424 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Yeşilli ilçesinde olacak.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:Artuklu: 360 103 bin 353Dargeçit: 76 16 bin 652Derik: 144 35 bin 67Kızıltepe: 526 144 bin 543Mazıdağı: 92 21 bin 47Midyat: 244 67 bin 34Nusaybin: 231 62 bin 369Ömerli: 58 9 bin 315Savur: 71 16 bin 480Yeşilli: 32 8 bin 424