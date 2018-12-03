Mardin'de "2. Aralıksız Kültür ve Sanat Günleri"

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:06

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Aralıksız Kültür ve Sanat Günleri" başladı.Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen programda kültür ve sanat alanında tanınmış 20 akademisyen, yazar, şair, müzisyenin katılımlarıyla aralık ayı sonuna kadar etkinlik gerçekleştirilecek.Bu kapsamda Genlik Merkezi Toplantı Salonunda yazar Ayşe Acar, "yapay zeka" konusunda gençleri bilgilendirdi.Programa katılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, gençlerin gelişimini önemsediklerini belirterek, belediyenin imkanlarını öğrencilerin kültür ve sanat alanlarındaki birikimlerini artırmak için kullandıklarını söyledi."Öğrencilerimize bilgi ve birikimlerini aktarıyorlar""Gençlik varsa gelecek var" sloganıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Yaman, şunları kaydetti:"Bunlardan birisi de bölgenin en büyük gençlik merkezidir. Merkezimiz açılmasının akabinde şehre dokunan projelere imza attı. Aynı zamanda gençlerimizin ülkemizin alanında önemli isimleriyle tanışıp ufuklarının açılmasını sağladı. Bu noktada geçtiğimiz yıl yaptığımız Aralıksız Kültür ve Sanat Günleri'nin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Programa katılan her birisi kendi alanında uzman konuklarımız öğrencilerimize bilgi ve birikimlerini aktarıyorlar."Bu yılki etkinliklerin de anlamlı ve güzel bir şekilde başladığını anlatan Yaman, "Bu yıl ilk olarak yapay zeka konusuyla yazar Acar'ı ilk olarak konuk ettik. Yazarımız gelecekte hayatımızda sıklıkla duyacağımız yapay zeka konusunu gençlerimize en dolu şekilde bilgi aktardı." dedi.