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Mardin'de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan iki farklı kamyonette gizlenmiş halde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

11.04.2020 07:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 07:32
Mardin'de 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan iki farklı kamyonette gizlenmiş halde 2 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu İlçesi Şeyhan mevkiinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve uygulaması esnasında durdurulan C.T. isimli şahsa ait kamyonette yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bin 430 paket kaçak sigara, R.K. isimli şahsa ait kamyonette bin 10 paket çeşitli markada kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonet sürücülerinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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