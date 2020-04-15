Mardin'de 2 çocuk babası, koronavirüsten öldü
Mardin'de 2 çocuk babası, koronavirüsten öldüMARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Nurettin Çınar (41), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
15.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:29
MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Nurettin Çınar (41), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Derik ilçesindeki karantina altında bulunan kırsal Kovalı Mahallesi'ne bağlı Tepecik mezrasında yaşayan 2 çocuk babası Nurettin Çınar'ın, koronavirüs testi 10 gün önce pozitif çıktı. Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedaviye alınan Çınar, bugün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Hastanede alınan Çınar'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında Tepecik mezrasında toprağa verildi.
Kaynak: DHA