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Mardin'de 2 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı

Mardin'de jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:43Mardin'de 2 kişi PKK üyeliğinden tutuklandı
'de jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin İl Komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında sözde Stawre kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Özel Birlik Operasyonu sonucu terör örgütü PKK mensupları ile irtibatlı oldukları ve örgüt mensuplarına eylemde kullanmak üzere malzeme temin ettikleri tespit edilerek jandarma tarafından gözaltına alınan E.S. ve Ö.S. isimli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Jandarma, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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2.03.2020 10:21:58