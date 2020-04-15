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Mardin'de 2 koronavirüs hastası taburcu oldu

MARDİN'de Hıdır Atasay (61) ve Ferhat Bozan (33) koronavirüs tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

15.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:58
Mardin'de 2 koronavirüs hastası taburcu oldu

MARDİN'de Hıdır Atasay (61) ve Ferhat Bozan (33) koronavirüs tedavilerinin tamamlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan Hıdır Atasay ve Ferhat Bozan, özel bir hastanede tedaviye alındı. Tedavileri başarıyla tamamlanarak sağlıklarına kavuşan Atasay ve Bozan, bugün hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı ikiliden Hıdır Atasoy, "Rabbime hamdolsun. Geldiğim zaman ayakta zor duruyordum, şu an merdivenleri inerek, evime gideceğim. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hastane personeline, yakınlarıma, akrabalarıma ve özellikle doktorum Bayram Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Canla başla çalışarak, bizi tedavi ettiler. Hastanın duası makbuldür, Rabbim sizleri korusun, hem dünyada hem ahirette gönlünüze versin. Allah cümlenizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ferhat Bozan da hastane personeline çok teşekkür ettiğini dile getirerek, diğer hastalara şifa diledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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