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Mardin'de 2 mahalle daha karantinaya alındı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

10.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:37
Mardin'de 2 mahalle daha karantinaya alındı
Mardin 'in Artuklu ilçesinde 2 mahalle korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

Artuklu ilçesi kırsal Ahmetli ve Yardere Mahalleleri yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinaya alındı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; Artuklu ilçesi kırsal Ahmetli ve Yardere Mahallesi'nin Artuklu ilçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 Nisan 2020 tarih ve saat 12.00 itibariyle ikinci bir karara kadar istisnai durumlar dışında giriş ve çıkışlara izin verilmemesi, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği duyuruldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Ahmetli, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
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