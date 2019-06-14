14.06.2019 16:55
Haberler»Güncel » Haber

Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, 11 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığınca "Kılıç-139" özel birlik operasyonunun başlatıldığı ve 12 Haziran'da Nusaybin kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.
Operasyon kapsamında 13 Haziran'da bölgede yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 2 el bombası, 2 tabanca, 22 şarjör, 208 mermi, 17 elektrikli fünye, güneş paneli,
telsiz, ampermetre,
gece görüş dürbünü,
4 pil, 2 radyo, 2 sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.
Kaynak: AA
Nusaybin, Mardin, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:33 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI (4)
17:33 Beşiktaş kongre üyesi kazada hayatını kaybetti
17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a hareket etti
17:33 ŞANLIURFA Evin bahçesinde çöl varanı bulundu
17:33 OSMANİYE Karne hediyesi olarak fidan aldılar
17:33 ZONGULDAK Otomobil ormana uçtu 1 ölü, 5 yaralı
17:33 19 yaşındaki genç 'yan bakma' kavgasında bıçaklandı