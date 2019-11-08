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Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı

Mardin'de 3 Mayıs-1 Ekim 2019 tarihleri arasında, 20 bin dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

08.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:41 Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı
'de 3 Mayıs-1 Ekim 2019 tarihleri arasında, 20 bin dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağladığını söyledi. Aydın, bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğini bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti. Bu kapsamda Mardin'de 3 Mayıs 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını belirten Genel Müdür Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Mardin ilimiz ve ilçelerimizde toplam 20 bin dekar tarım arazisi sulanmıştır. Mardin il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 20 bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - MARDİN

Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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