Haberler » Güncel » Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı - Haber

Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı

Mardin'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yatırımlarıyla bu yıl 20 bin dekar arazi sulandı, ülke ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlandı.

08.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:58 Mardin'de 20 bin dekar tarım arazisi sulandı
'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yatırımlarıyla bu yıl 20 bin dekar arazi sulandı, ülke ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlandı.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını bildirdi.
Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiğini ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının maksimum seviyeye yükseltildiğini ifade eden Aydın, böylelikle, yağmurlama sulamada yüzde 35, damla sulamada ise yüzde 65 su tasarrufu sağlandığını belirtti.
Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının, üretim deseninin çeşitlenmesine, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu aktararak, bu sayede kırsal kalkınma ile yaşam standardının yükselmesinin göçü önlediğine dikkati çekti.
Bu kapsamda Mardin'de 3 Mayıs'ta başlayan sulama sezonun 1 Ekim'de tamamlandığını aktaran Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:
"2019 yılı sulama sezonunda Mardin ve ilçelerinde toplam 20 bin dekar tarım arazisi sulandı. 20 bin dekar arazide yapılan sulu tarım sayesinde bu yılın birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 28 milyon lira katkı sağlandı. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufunun sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Devlet Su İşleri, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:58   Çanakkale'deki 52 orman yangınında 222 hektar alan kül oldu
15:58   Securitas 2025 hedeflerini duyurdu
15:57   Edirneli kadınlardan Barış Pınarı Harekatı'na kermesli destek
15:52   20 yıldır iş yerinde kitap okuyup öğrencilere örnek oluyor
15:56   Tarihi kalede kitap okudular
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:48   Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı
14:42   İYİ Parti Milletvekili Tatlıoğlu: Berat Albayrak'a bütçe görüşmelerinden el çektirildi
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:59:19