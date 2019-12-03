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Mardin'de "3. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenleyeceği "3. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günleri" yarın başlayacak.

03.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:30Mardin'de
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenleyeceği "3. Aralıksız Kültür, Sanat, Günleri" yarın başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında organize edilen "Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri"nin üçüncüsü edebiyat, , siyaset, sanat, yazar, TV programcısı ve müzik alanında tanınmış 28 konuğun katılımlarıyla yarın başlayacak.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, 2017 yılı aralık ayında Gençlik Merkezi'ni kurduklarını, bu süre içerisinde Türkiye'nin önemli isimlerini gençlerle buluşturduklarını belirtti.
Merkezdeki atölyelerde verilen eğitimlerle gençlerin kenti, bölgeyi, Türkiye ve dünyayı yeniden yorumladığını kaydeden Yaman, merkeze 14 bin 900 öğrencinin kayıtlı olduğunu bildirdi.
Gençlerin istediği isimleri Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri davet ettiklerini ifade eden Yaman, şöyle devam etti:
"Gençlere soruyoruz. Kiminle sohbet etmek istersiniz, kim gelsin, kiminle görüşmek istersiniz diye. Gençler bu isimleri belirliyor. Yazar ve edebiyatçı Bekir Develi, mutasavvıf ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer, sinema sanatçısı Altan Erkekli, TV sunucusu Pelin Çift, spor yorumcusu Murat Murathanoğlu gibi önemli isimler. İnşallah güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Gençler de keyif alacaklar çünkü kendi istedikleri isimlerle bir araya gelecekler."
Merkezin çalışmalarıyla diğer belediyelere örnek olduğunu aktaran Yaman, "Mardinli gençlere önem veriyoruz ve gençlerin önünü açmak istiyoruz. Bu merkez, bölgenin en iyi merkezi şuanda. İnşallah bu şekilde de devam edecek. Mardin gençliğinin her şeye layık olduğunu düşünüyorum. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduk. Bundan sonra da olacağız." diye konuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Edebiyat, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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