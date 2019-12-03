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Mardin'de 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri başlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenleyeceği 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri, '4 Aralık Çarşamba' günü başlıyor.

03.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:38Mardin'de 3. Aralıksız Kültür Sanat Edebiyat Günleri başlıyor
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin düzenleyeceği 3. Aralıksız Kültür Sanat Günleri, '4 Aralık Çarşamba' günü başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında organize edilen Aralıksız Kültür Sanat ve Edebiyat Günlerinin 3'üncüsü edebiyat, spor, siyaset, sanat, yazar, TV programcısı ve müzik alanında tanınmış 28 konuğun katılımlarıyla 4 Aralık'ta başlıyor. Tüm etkinlikler Aralık ayı sonuna kadar Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 4 Aralık Çarşamba günü başlayacak etkinliklerin ilk konuğu Yazar ve Edebiyatçı Hayati İnanç olacak. Aralıksız Kültür, Sanat, Edebiyat Günler için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri'nin üçüncüsünü düzenleyeceklerini belirtti.

2017 yılı Aralık ayında Gençlik Merkezi'ni kurduklarını anımsatana Yaman, bu süre içerisinde Türkiye'nin önemli isimlerini gençlerle buluşturduklarını kaydetti. Gençlik Merkezindeki atölyelerde verilen eğitimlerle gençlerin, hem Mardin'i hem bölgeyi hem Türkiye'yi hem de dünyayı yeniden yorumladıklarını söyleyen Yaman, "Bugün itibarıyla Gençlik Merkezimizde 14 bin 900 öğrencimiz kayıtlı. Bu gençler hem Mardin'de yaşıyorlar hem de Mardin'in bu kültürel zenginlikleri içerisinde yaşıyorlar. Mardin'in gençliği şehirle özdeşleşen, şehirli yapısıyla öne çıkan bir anlayış içerisinde şuanda" dedi.

"28 önemli isimle gençlerimizi buluşturacağız"

2 Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günlerini geride bıraktıklarını anımsatan Yaman, "Sene içerisinde yine aynı şekilde önemli siyasetçiler, önemli yazarlar, müzik ve sanat insanlarını gençlerle buluşturuyorduk ama aralık ayında bunu yoğun hale getiriyoruz. Örneğin bir ay içerisinde 28 önemli isim ile gençlerimizi buluşturacağız" diye diye konuştu.

"Gençler, isimleri belirledi"

Gençlerin istediği isimleri davet ettiklerini söyleyen Yaman, şunları söyledi:

"Burada şunu yapıyoruz. Gençlere soruyoruz. Kiminle sohbet etmek istersiniz? Kim gelsin? Kiminle görüşmek istersiniz? diye. Gençlik Merkezinde devam eden gençlere soruyoruz. Gençler bu isimleri belirliyor. Murat Murathanoğlu, Rıdvan Dilmen, Bekir Develi, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer hoca gibi kişileri gençlerle buluşturuyoruz. İnşallah güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Gençlerde keyif alacaklar çünkü kendi istedikleri bir program."

Gençlik Merkezinin çalışmalarıyla diğer belediyelere örnek olduğunu vurgulayan Yaman, "Mardinli gençlere önem veriyoruz ve gençlerin önünü açmak istiyoruz. Bu merkez, bölgenin en iyi merkezi şuanda. İnşallah bu şekilde de devam edecek. Mardin gençliğinin her şeye layık olduğunu düşünüyorum. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduk. Bundan sonra da olacağımızı belirtmek isterim" diye konuştu. - MARDİN

Edebiyat, Aralık, Mardin, Güncel

Kaynak: İHA

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