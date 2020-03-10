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Mardin'de 3 muhtar, terör soruşturması kapsamında görevden alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 3 mahallenin muhtarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevden alındı.

10.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:11
Mardin'de 3 muhtar, terör soruşturması kapsamında görevden alındı

MARDİN'in Nusaybin ilçesine bağlı 3 mahallenin muhtarı, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamından görevden alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 9 Nisan günü Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonda, Mor Yakup Manastırı Rahibi Sefer Bileçen ile Düzce Mahalle Muhtarı Yusuf Kılıç, Eskihisar Mahalle Muhtarı Haşim Dinç ve Üçyol Mahalle Muhtarı Hanne Akbaba gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bileçen tutuklandı, 3 muhtar ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Rahip Bileçen de tutukluluğa yapılan itiraz üzerine, 10 gün sonra salıverildi. Adli soruşturma sürerken Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, 3 muhtar görevden alındı. Muhtarların yerine azalar arasından görevlendirme yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Nusaybin, Güncel
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