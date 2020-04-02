Mardin'de 4 dilde "Evde kal" çağrısı
Mardin'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
02.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:22
Mardin 'in Nusaybin ilçesi Belediyesi, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal" çağrısı yaptığı klip hazırladı.
Koronavirüs (Kovit-19) önlemleri çerçevesinde Nusaybin Belediyesi tarafından esnafın katılımıyla yapılan klipte 4 dilde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Belediyenin Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde hazırladığı projeye katılan esnaflar Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal Nusaybin" çağrısı yaptı.
Koronavirüs (Kovit-19) önlemleri çerçevesinde Nusaybin Belediyesi tarafından esnafın katılımıyla yapılan klipte 4 dilde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Belediyenin Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde hazırladığı projeye katılan esnaflar Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Süryanice "Evde kal Nusaybin" çağrısı yaptı.
Kaynak: AA