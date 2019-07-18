18.07.2019 09:14
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Mardin'de 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, yaklaşık 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Nusaybin'in Kuruköy Mahallesi'nde güvenlik güçlerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Ş.G, Z.D, F.B, S.G. ve A.Z. gözaltına alındı, yapılan aramada yaklaşık 40 kilogram patlayıcı bulundu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

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