Haber, Son Dakika, Haberler

Mardin'de 47 üretici kadına ipek böceği kozaları dağıtıldı

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Kozabirlik işbirliğinde yürütülen İpek Böcekçiliği projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtıldı.

Mardin'de 47 üretici kadına ipek böceği kozaları dağıtıldı
05.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:21
Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Kozabirlik işbirliğinde yürütülen İpek Böcekçiliği projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtıldı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, tarım ile hayvancılığın gelişmesi için paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Tarım Müdürlükleri ve Kozabirlik işbirliğinde 'İpekyolu Kadınları İpek Üretiyor' sloganıyla yürütülen İpek Böcekçiliği projesi kapsamında Artuklu, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı, Ömerli, Yeşilli, Dargeçit ve Savur'dan ipek böcekçiliği eğitimini başarıyla tamamlayan 47 kadın üreticiye ipek böceği kozaları dağıtımı yapıldı. 47 kadın üreticiye teslim edilen kozalar yemlenip üretime geçmesi sağlandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, proje ile kırsal mahallelerde yaşayan kadın ve ailelerin ekonomik ve sosyal alanlarda desteklenmeleri amaçlandığını söyledi. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen üretici kadınlara desteğin devam edeceğini belirten Yaman, "Kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik büyümeye katkısı ve girişimciler için farkındalığın arttırılması en büyük amacımız. Dağıtılan ipek kozaları üretim yapacak ailelere gelir kaynağı sağlamanın yanından ülke ekonomimize artı değer sağlayacaktır. Proje kapsamında üretimi kolay, herhangi bir maliyet gerektirmeyen, bütçe geliri fazla olan, doğal kaynakları koruyan, çevreye zararı olmayan ipekböcekçiliği ile kırsal alanlarda işsizliği azaltmanın yanında göçünde önüne geçmeyi hedefliyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız projenin yaygın olarak sürdürülebilmesi için paydaş kurumlarla proje sürecini yakından takip ediyor. 47 kadın üreticimizle başlattığımız bu projede üretici kadın sayısını artırmak için çalışmalarımız sürecektir" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mardin, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Haberler››Güncel››Mardin'de 47 üretici kadına ipek böceği kozaları dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:54: Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu - Magazin 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 22:44: Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber