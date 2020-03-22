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Mardin'de 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

22.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:35
Mardin'de 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu
Mardin 'in Artuklu ilçesinde İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturduklarını bildirdi. Kentte gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Kaymakam Gökpınar, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hasan Gökpınar, Gökpınar, Artuklu, Mardin, Güncel

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