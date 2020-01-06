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Mardin'de 848 öğrenciye giyim yardımı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Mardin'de 848 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

06.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:20 Mardin'de 848 öğrenciye giyim yardımı
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, 'de 848 öğrenciye giyim yardımında bulundu.
'nin farklı illerinde öğrencilere destek sunan WEFA ekibi, Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Şeyhmus Sümer'in de katıldığı programda, öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve ayakkabı dağıttı.
Sümer, yardımların dağıtılmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Mardin'e gelerek çocuklara destek sunan bulunan dernek gönüllülerine teşekkür etti.
İstanbul WEFA Yönetim Kurulu üyesi Recep Yenigün de Türkiye'de 12 bin öğrenciye bot ve kıyafet hediye ettiklerini söyledi.
Wefa İnsani Yardım Derneği olarak Avrupa'da 6, Türkiye'de ise bir temsilciliklerinin yer aldığını aktararak, şöyle dedi:
"Bu kapsamda da Mardin'de 848 çocuğa yardım ulaştırıyoruz. Wefa insani yardım derneği dünyanın 50 ülkesinde ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar yapıyor. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun, onların yapmış oldukları bağışları bizler buradaki çocuklara ulaştırmakla görevliyiz. Bu yardımlarla çocuklar çok mutlu oluyorlar."

Türkiye, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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