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Mardin'de ahırda korkutan yangın

Mardin'in Artuklu ilçesinde ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

08.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:32 Mardin'de ahırda korkutan yangın
'in ilçesinde ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bir ahırda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir evin avlusunda bulunan tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangına neden oldu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahırdaki küçükbaş hayvanlar tahliye edilirken, kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

İtfaiye, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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