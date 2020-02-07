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Mardin'de, 'Aile" ve "Aile olmak" seminerleri başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğünün katkılarıyla, Değerlerim ile Değerliyim Projesi kapsamında, "Aile" ve "Aile olmak" adlı seminerler başladı.

07.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:48Mardin'de, 'Aile
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde İl Müftülüğünün katkılarıyla, Değerlerim ile Değerliyim Projesi kapsamında, "Aile" ve "Aile olmak" adlı seminerler başladı.
Aile değerlerinin anlatılacağı seminerlerin ilki kadınların yoğun katılımıyla İstasyon Mahallesindeki Aile Destek Merkezinde (ADEM) yapıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seminerlerde sağlıklı bir aile yapısının önemi, ailenin korunması gibi konuların ele alındığı seminerde bağımlılıkla mücadelede ailenin tutumu gibi konularla da ilgili bilgilendirme yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının ortak etkinliklerle ailelerin yanında olmaya devam edeceği aktarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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