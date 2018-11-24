Mardin'de Akaryakıt ve Vergi Kaçakçılığı Denetimi Yapıldı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:42



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:42

Mardin'de akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik denetim yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 134 ekipten oluşan 354 personel ile 65 uygulama noktasında denetim yapıldı.2 bin 488 kişinin sorgulandığı 97 motosiklet ve 767 aracın kontrol edildiği uygulamada, kasksız motosiklet kullandığı tespit edilen 2, sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edilen 3 ve aranan 3 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapıldı, 43 araca idari işlem uygulanarak toplam 11 araç trafikten men edildi.Gerçekleştirilen çalışmalarda 26 bin 974 lira cezai işlem uygulandı, yapılan kontrollerde 60 paket gümrük kaçağı çay, 16 karton gümrük kaçağı sigara ve 2 tırda toplam bin 150 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.