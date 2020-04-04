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Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

04.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:46
Mardin'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Mardin 'in Artuklu ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba olan iki arasında henüz bilinmeyen bir neden başlayan sözlü tartışma her iki ailenin fertlerinin katılmasıyla kısa sürede taş, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İsmail A. (41) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahallede yeni bir kavganın yaşanmaması için jandarma geniş çaplı önlem aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Konaklı, Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
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