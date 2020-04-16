Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 8 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

16.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:03
Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 8 yaralı
Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkyaka köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta yaşanan sözlü tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin ve Kızıltepe hastanelerine kaldırılırken, kavgaya karışan 10 kişi ise gözaltına alındı.

Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Haberler ›› 3. Sayfa ››Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 1'i ağır 8 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:44: (Özel) İstanbul'da duyarlı gençler ormandaki sokak hayvanlarını besledi - Haberler 10:43: İsrail'de onlarca araç alev alev yandı - Haberler 10:39: Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan zanlı yakalandı - Haberler 10:34: Bacağı kopma noktasına gelen yaralıyı, Mehmetçik helikopterle götürdü - Haberler 10:31: Cezaevinden çıktı, kaza yaptı - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:56: Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı