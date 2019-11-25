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Mardin'de alt yapı çalışmaları başarıyla devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU), şehir genelinde dört bir koldan alt yapı çalışmalarını sürdürerek son 3 ay içerisinde 6 bin 670 metre içme suyu şebekesi ile 7 bin 370 metre kanalizasyon hattı döşedi.

25.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:47Mardin'de alt yapı çalışmaları başarıyla devam ediyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MARSU), şehir genelinde dört bir koldan alt yapı çalışmalarını sürdürerek son 3 ay içerisinde 6 bin 670 metre içme suyu şebekesi ile 7 bin 370 metre kanalizasyon hattı döşedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, alt yapı çalışmalarındaki büyük başarılarına devam ediyor. Şehre kazandırdığı ve Yeşilli Atık Su Arıtma Tesisleriyle, atık suların arıtılıp doğaya salınması ve tarımda kullanılmasıyla büyük başarı sağladı. Bunun yanında son 3 ayda çalışmalarına hız veren MARSU, şehrin büyük sıkıntılarından olan içme suyu hattı ile kanalizasyon alt yapı çalışmalarında büyük yol kat etti. İçme Suyu Projeleri ile yaklaşık 60 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan Kızıltepe ilçesinin içme suyu alt yapı ile içme suyu şebeke sorununu çözümü için 9 ay önce başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yüzde 57'si tamamlanan projede yaklaşık 6 bin evin şebeke bağlantısı yapıldı. Hizmeti şehrin en uç noktasına götüren MARSU, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Savur, Ömerli, Yeşilli, Derik, Mazıdağı ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde binlerce kilometre içme suyu hattını yeniledi. Şehrin kanalizasyon sorununa neşter vuran MARSU, Kızıltepe ve Yeşilli Atık Su Arıtma Tesislerini bitirerek atık suların arıtılıp doğaya salınması ve tarımda kullanılmasını sağladı. Atık suların toplanması için büyük çalışmalar yapan MARSU, ilçe ve kırsal mahallerde çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Savur, Ömerli, Dargeçit, Yeşilli, Derik, Midyat ve Mazıdağı ilçelerinde binlerce kilometre kanalizasyon alt yapı çalışması yaparak, atık suların kötü görüntüsü, kokusu ve hasta edici etkisinde vatandaşları kurtardı. - MARDİN

Kızıltepe, Güncel

Kaynak: İHA

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