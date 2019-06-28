28.06.2019 11:02
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Mardin'de anız yangını

Mardin

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yangın çıktı.

Mardin 'in Nusaybin ilçesinde tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.

Olay, Nusaybin'e bağlı Tepealtı köyü mevkiinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlada bulunan anızların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı bir saatlik çalışma sonucu yangın saman balyalarına sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İHA
İtfaiye , Nusaybin , Mardin , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:06 Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı
12:06 Aydın'da Change oto operasyonu
12:00 Ağrı'ya şehit ateşi düştü
11:58 Kırmızı ışıkta geçen dolmuş motosiklete çarptı
11:55 Malatya'da dini nikahlı eşini yaralayan şüpheli tutuklandı
11:54 Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli yolculuğu
11:49 Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren zanlı yakalandı