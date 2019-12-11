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Mardin'de araması bulunan iki kişi yakalandı

Mardin'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile 14 ayrı suçtan araması bulunan zanlı yakalandı.

11.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:33Mardin'de araması bulunan iki kişi yakalandı
'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile 14 ayrı suçtan araması bulunan zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu fiziki ve teknik takip sonucu 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay ve 5 bin lira kesinleşmiş cezası bulunan S.H. isimli şahsın Kabala Mahallesi'nde ikamet eden babasının evinde saklandığı tespit edildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince söz konusu evde icra edilen arama faaliyeti neticesinde S.H. yakalandı. S.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Mardin Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Sahte kimlikle yakalandı

Öte yandan, 14 ayrı suçtan uzun süredir aranan M.K. isimli şahsın, babasının rahatsızlığı nedeniyle Mardin'de özel bir hastaneyi ziyarete geleceğinin öğrenilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hastane çevresinde önlem alındı. Zanlının gelmesi üzerine yapılan operasyonda M.K. sahte kimlikle hastane civarında yakalandı. M.K., Cumhuriyet Savcısının talimatı ile işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Mardin Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MARDİN

Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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