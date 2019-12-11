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Mardin'de aranan 2 kişi tutuklandı

Mardin'de düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.

11.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:52Mardin'de aranan 2 kişi tutuklandı
'de düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Artuklu İlçe Komutanlığı ekiplerince, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. Kabala Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hakkında 14 suçtan yakalama kararı bulunan M.K. de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.H. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Jandarma, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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