Haberler » Güncel » Mardin'de, aranan 319 kişi havalimanında yakalandı - Haber

Mardin'de, aranan 319 kişi havalimanında yakalandı

MARDİN Havalimanı'nda, 2019 yılında, güvenlik kontrolünden geçerken haklarında arama olduğu tespit edilen 319 kişi yakalandı.

09.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:27Mardin'de, aranan 319 kişi havalimanında yakalandı

MARDİN Havalimanı'nda, 2019 yılında, güvenlik kontrolünden geçerken haklarında arama olduğu tespit edilen 319 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Mardin Havalimanı'nda yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 319 zanlının yakalandığını açıkladı. Terör riski nedeniyle güvenlik komisyonunca alınan karar ile Genel Bilgi Toplama ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'yle sorgu yapılması kararı alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Ulusal ve uluslararası alanda ilimizin vitrini konumunda bulunan Mardin Havalimanı'nda hizmetin daha etkin ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm güvenlik önlemleri en üst seviyede alınmaktadır. 2019 yılında Mardin Havalimanı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'e seyahat eden 319 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edilmiştir. Şüpheliler, haklarında gerekli adli işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili birimlere sevk edilmiştir."



Emniyet Müdürlüğü, Mardin Havalimanı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:50  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zafere kadar bize durmak, duraksamak hele hele geri adım atmak asla yoktur" - Haber
16:50  Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi - Haber
16:49  Şanlıurfa'da 1,4 ton kaçak tütüne 4 gözaltı - Haber
16:48  Doğa tutkunları, 2019'da bolu'ya akın etti - Haber
16:44  Malatya'da 15 mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapalı - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
9.01.2020 16:51:27