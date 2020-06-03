Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralıMARDİN'de yaşayan Mehmet A. (45), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa'yı (20) uzun namlulu silahla vurarak öldürdü, Şahin Karaboğa'yı (35) da ağır yaraladı.

03.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:17
Mardin'de 'arazi' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
MARDİN'de yaşayan Mehmet A. (45), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa'yı (20) uzun namlulu silahla vurarak öldürdü, Şahin Karaboğa'yı (35) da ağır yaraladı. Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Dora Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan akrabası Kerim Karaboğa ve kuzeni Şahin Karaboğa'yı araçla takip etti. Bir süre devam eden takip sırasında Mehmet A., aracı durdurduktan sonra uzun namlu silahla ataş açtı. Açılan ateş sonucu vurulan 2 kuzen de yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kerim Karaboğa, yaşamını yitirdi. Kerim Karaboğa'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Şahin Karaboğa'nın ise acil servisteki tedavisi sürüyor. Jandarma ekipleri, saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Mardin’de ’arazi’ kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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