29.06.2019 13:49
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Mardin'de asayiş uygulaması

Mardin

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı kapsamında il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı kapsamında il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada, dün saat 09.00-23.00 saatleri arasında Mardin il merkezi ve ilçelerinde yapılan narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan uygulamada, 34 umuma açık eğlence mekanı, 46 iş yeri, 49 metruk bina ve 4 otogar kontrol edildiği belirtildi. 368 araç ve 2 bin 921 şahsın sorgulandığı belirtilen açıklamada, "Çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanmış, 22 araç sürücüsüne 6 bin 278 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - MARDİN
Kaynak: İHA
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