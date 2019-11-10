Haberler » Güncel » Mardin'de, Atatürk anıldı - Haber

Mardin'de, Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında Mardin'de de törenle anıldı.

10.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:14Mardin'de, Atatürk anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında 'de de törenle anıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, il protokölü, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mardin Valiliği'ndeki Atatürk Anıtı'na Vali Yaman'ın çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalması ile herkes saygı duruşunda bulundu. Mardin Valiliği'nde düzenlenen törenin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programlarına geçildi. Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını konu alan şiirler, dünya basınında yer alan liderlerin Atatürk için düşüncelerinin paylaşıldığı tören, Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesinin ardından sona erdi.



Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:34 CHP'li Yeşil: Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerekiyor
13:29 Kartal Belediye Meclisi lösemiye maske ile dikkat çekti
13:34 Öğrenciler "10 Kasım" videosu hazırladı
13:34 Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
13:28 Kuyucak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:35:16