Mardin'de "Ayyıldızın Gölgesinde Projesi"

Mardin
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Ayyıldızın Gölgesinde Projesi" kapsamında göçmen çocuklar için gezi düzenlendi.
Proje ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde eğitim gören 48 Suriyeli, 2 Iraklı göçmen ile 30 dezavantajlı öğrenci Mardin'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.
Çocuklara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'nde görevli ekipler tarafından bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra öğrenciler, Vali Yardımcısı Mehmet Uslu
, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar
ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahim Zengin ile bir araya gelerek yemek yedi.
14 Aralık 2018 Cuma 14:28