Mardin'de, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı

Mardin'de, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ToplantısıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

04.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:34
Mardin'de, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.
Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü İlker Emir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen katıldı. Mardin’de, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Jandarma, Mardin, Güncel, Haber
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