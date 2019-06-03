Mardin'de bayram namazı saat kaçta? 2019 il il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. Vatandaşların yarın sabah kılınacak bayram namazına dair cevabını araştırdığı sorular oluyor. Mardin bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazına dair merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte Mardin bayram namazı saati ve diyanete göre il il bayram namazı saatleri…

Mardin Ramazan Bayramı Saati : 5.35

Dargeçit: 05.31

Derik: 05.37

Kızıltepe: 05.36

Mazıdağı: 05.36

Midyat: 05.33

Nusaybin: 05.34

Ömerli: 05.34

Savur: 05.34

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam hem de cemaat gizlice Subhaneke duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı ise şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverir. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice Euzü Besmele çeker, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rekat

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rekatta olduğu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükuya varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirir. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI VAKTİ NEDİR? BAYRAM NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Bayram namazı vakti güneş doğup kerahet vakti çıktıktan, yani güneş bir mızrak boyu yükseldikten sonra başlar zeval vaktine kadar devam eder. (Et-Tebyin - Zeylaî - Fetâvâ-yi Hindiye) Ama bu hususta, Kurban Bayramı namazını kerahet vakti çıkınca hemen kılmak, Fıtır Bayramı namazını ise biraz geciktirmek efdaldir. (El-Mulâsa - Bahrirâik - İbn Nüceym.)

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ