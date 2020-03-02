Haberler » Güncel » Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı - Haber

Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı

Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı.

02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:08Mardin'de beslenme okulu eğitimleri başladı
'de beslenme okulu eğitimleri başladı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca, eşliğinde işin asıl mutfağında olan kadınlara yönelik, sağlıklı ve doğru beslenmenin yollarının kazandırılması kararlılığı ile başlatılan Beslenme Okulu Projesi'nin 8. etabının eğitimlerle başladı.
Program süresince, diyetisyen ve gıda teknisyeni ile birlikte mutfak atölyesinde haftanın bir günü sağlıklı, düşük kalorili, uygulanabilir ve besin değerleri korunarak hazırlanması amaçlanan tarifelerin yer aldığı workshop'lar düzenlenecek.
3 ay ve haftanın 4 günü sürecek eğitimlerden sonra 'Sağlıklı Beslenme Sertifikası' verilecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Diyetisyen, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 15:56:52