Mardin'de bir ayda 150 sokak hayvanı tedavi edildi

MARDİN Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde son bir ayda 150 sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'ndeki hayvan hastanesi, sokak hayvanlarına şifa dağıtıyor. Türkiye ve bölgede önemli çalışmalara imza atan hayvan hastanesi röntgen, tam kan sayım cihazı, ultrason, göz cihazı birçok donanıma sahip. Son bir ay içerisinde kaza nedeniyle hayvan hastanesine getirilen 150 sokak hayvanının kırık, çatlak, travma gibi birçok alanda gerekli müdahaleleri yapılarak sağlıklarına kavuşmaları sağlandı.

Hayvan hastanesinde görevli Veteriner Hekim Fatmanur Berhuni, hayvan hastanesinde ortez, protez, katarakt, felçli hayvanlara yürüteç ve birçok operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın merkeze her zaman destek sağladığını anlatan Berhuni, "Türkiye ve bölgemizde sokak hayvanları rehabilitasyon merkezlerinde olmayan ameliyat, katarakt, anestezi gibi birçok cihaz ve imkanın Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde mevcut. Valimiz Mustafa Yaman, hayvansever olduğu için her zaman desteğini görüyoruz. Buranın tam teşekküllü bir hastane ve barınak olmasında kendisinin büyük destekleri mevcut. Sık sık burayı ziyaret ederek hayvanların son durumu hakkında bilgi alır. Barınakta birimleri tek tek gezerek hayvanların son durumunu kendisi görür" dedi.



Kaynak: DHA