Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri arama yaptıkları bir evde 217 adet canlı akrep ele geçirdi. Akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi.

EV SAHİBİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akreplerMardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.