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Mardin'de bir grup genç okul boyadı

Mardin'de gönüllü gençler okul boyadı.

23.08.2019 15:44 Mardin'de bir grup genç okul boyadı
Mardin'de gönüllü gençler okul boyadı.
Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyesi bir grup gönüllü genç, "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında Kabala Mahallesindeki 100. Yıl İlkokul ve Ortaokulu boyadı. Gençler daha sonra önceden tasarladıkları görselleri okulun iç ve dış cephelerine uyguladılar. Ayrıca öğrencilerin oyun oynamaları ve spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla okulun bahçesinin zeminine çeşitli çizimler gerçekleştirdi.
Mardin Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mustafa Demir, eğitime katkı için okul boyadıklarını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kabala, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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