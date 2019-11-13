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Mardin'de bir kişinin sokakta bıçakla öldürülmesi

Mardin'de Suriye uyruklu bir kişinin sokakta bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili bir kadın tutuklandı.

13.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:16Mardin'de bir kişinin sokakta bıçakla öldürülmesi
'de uyruklu bir kişinin sokakta bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili bir kadın tutuklandı.
Merkez Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişinin hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin restoran kafelerde garsonluk yapan 35 yaşında Suriye uyruklu Ahmet Şeyho olduğu tespit edildi.
Şeyho'nun cesedi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma neticesinde cinayet zanlısı bir kadın tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce cinayet şüphelisi olduğu değerlendirilen kadının evinde yapılan aramada, suçta kullanıldığı tespit edilen üzeri kanlı bıçak bulundu.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Suriye, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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