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Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

10.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:12
Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Eymirli Mahallesi'nde, bazı vakaların test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar durduruldu.
Kararın ardından jandarma ekipleri mahalleyi giriş ve çıkışa kapatırken 10 noktada da çok sayıda jandarma personelinin katılımıyla tedbir alındı.
Ayrıca ekipler yaptıkları anonslarda, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında saat 09.30'dan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile Eymir Mahallesi'nde karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Kızıltepe, Jandarma, Mardin, Güncel
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