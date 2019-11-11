Haberler » 3. Sayfa » Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı - Haber

Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, biri eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı.

11.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:32Mardin'de biri eylem hazırlığındaki 3 terörist gözaltına alındı
'de düzenlenen operasyonlarda, biri eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü üyesi olmak suçlarından aranan N.D., Derik ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde, Ö.E. Derik'e bağlı Kale Mahallesi'nde ve Suriye uyruklu A.A. ise Kızıltepe'ye bağlı Çakır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Eylem hazırlığında olduğu öğrenilen N.D. ile Ö.E. isimli teröristler, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. PYD/YPG üyesi olmak suçundan aranan A.A. isimli teröristin gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, A.A. ile aynı evde bulunan 2 şahsın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. - MARDİN

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:44 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
12:47 Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
12:39 Ankara'da devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 28 gözaltı
12:32 Avustralya yangınlarla mücadele ediyor
12:21 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesini ailenin dostu alacak
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
21:06 Cami inşaatında çalışan işçiyi öldüren katilden kan donduran ifade: Ölmesi gerekiyordu
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:51:34