Mardin'de, buğday ekili 30 dönüm alan yandı

Mardin'de, buğday ekili 30 dönüm alan yandıMARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:01

Mardin'de, buğday ekili 30 dönüm alan yandı

MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı 30 dönümlük alan yandı.

İlçeye bağlı kırsal Höyüklü Mahallesi'nde, iddiaya göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlarla buğday ekili alanda yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, traktörlerle gidip, müdahaleye başlarken, itfaiyeye de haber verdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, 30 dönümlük ekili alanın küle döndüğü belirlendi.

Mardin’de, buğday ekili 30 dönüm alan yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mardin, Güncel, Haber

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