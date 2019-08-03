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Mardin'de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Mardin'de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralıMARDİN - Mardin'de yol güvenliğini sağlayan askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

03.08.2019 02:55
Mardin'de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Mardin'de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
MARDİN - Mardin'de yol güvenliğini sağlayan askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 18.30 sıralarında Nusaybin kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan, jandarma personeline terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda bir kahraman askerimiz şehit olmuş, 2 kahraman askerimiz ise yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz süratle hastaneye intikal ettirilmiş olup tedavilerine halen devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimizce saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak için geniş çaplı operasyonlar başlatmıştır" denildi.
Vatandaşların huzur ve güveni için bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.
Şehit Atlı 20 gün önce baba olmuştu
Öte yandan, şehit asker Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı'nın Elazığ'daki ailesine acı haber verilirken, şehidin 20 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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