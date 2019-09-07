Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralıMARDİN'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.

07.09.2019 13:30
Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
MARDİN'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.
Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:46   Hdp önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı (2)
15:46   Kuşadası'nda 'Can Dostlar Defin Yeri' hizmete girdi
15:45   Ayının açtığı iddia edilen mezara fotokapan kuruldu
15:45   Cumhurbaşkanı Erdoğan Odunpazarı Modern Müze'nin açılışına konuştu
15:45   Bursa özhaseki chp'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan' -1
15:45   Bursa-özhaseki chp'nin genel siyasetinin ekseni 'yalan'-2
15:44   Abd ticaret bakanı ile bakan pekcan görüştü