Haberler» Güncel» Haber

Mardin'de çatışma özel harekat şube müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı

Mardin'de çatışma Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (2)ÇATIŞMADA, MARDİN POLİS ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDUMardin Valiliği, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan...

07.09.2019 14:56
Mardin'de çatışma Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (2)
ÇATIŞMADA, MARDİN POLİS ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU
Mardin Valiliği, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğu açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı
Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak, tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül 2019 günü İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen 'Şafak 127 Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama ve yer gösterme faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralılarımızın süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak, şehit olmustur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir.
Mardin'de çatışma özel harekat şube müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı

Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:23   Adıyaman'da izinsiz kazı yapan 7 kişi gözaltına alındı
15:22   Mardin'de çatışma: özel harekat şube müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (2)
15:22   Tvhb merkez konseyi, logo karartma eylemini sonlandırdı
15:21   Ahıska Türkleri Bişkek buluşması gerçekleşti
15:20   Oyun grupları yenileniyor
15:20   Bakan Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüştü
15:20   Diyarbakır hdp önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı